Подозреваемый в покушении на президента Венесуэлы совершил самоубийство, утверждают в прокуратуре страны

Оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар сделал это после того, как его доставили в штаб-квартиру службы национальной разведки, говорится в официальном сообщении. По версии прокуратуры, оппозиционер выпрыгнул из окна, сообщает агентство ТАСС. Покушение с использованием беспилотников было совершено в начале августа на военном параде. Представители руководства страны, в том числе президент Николас Мадуро, не пострадали.