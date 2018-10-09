Россиянин, выдававший себя за туриста Александра Петрова, оказался военным разведчиком Александром Мишкиным
Об этом сообщили расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они выяснили биографию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. Мишкин родился в Архангельской области, получил медицинское образование в военной академии, во время учёбы был приглашён на работу в ГРУ и в 2010 году переехал в Москву. Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ.
Комментарии4
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ura_123 09 октября 2018 | 06:49
Всплывает дерьмецо на поверхность,всплывает... Штирлицы недоделанные.
ihor_syvoryj 09 октября 2018 | 06:50
Полковник Мишкин выпил бутылку водки и упал.
"Новичок!": подумал полковник Чепига.- Надо следующий раз ему шпиль показать!
sam2018 09 октября 2018 | 06:53
Скотленд-Ярд не комментирует сообщения СМИ о якобы настоящем имени второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Об этом сообщает ТАСС со на представителя полиции.
«Мы не будем комментировать предположения СМИ относительно их личностей», — сказали в полиции.
Ранее в СМИ появились сообщения, что под именем Александр Петров скрывается некий Александр Евгеньевич Мишкин.
ems1 09 октября 2018 | 06:53
Сегодня любая открытая война с Западом будет проиграна в одни ворота по двум причинам: тотальная деградация всех институтов в стране и высокий процент населения, готового работать на врага за так.