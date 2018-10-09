Мост в приамурском Свободном обрушился на главный путь транссибирской железнодорожной магистрали
Пострадал один человек, движение приостановлено.
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Пострадал один человек, движение приостановлено.
Комментарии3
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ura_123 09 октября 2018 | 06:38
А не построить ли мост на луну?
ihor_syvoryj 09 октября 2018 | 06:43
Ротенберг! Ваш выход!
democ 09 октября 2018 | 06:45
Это диверсия. Или недосмотр? Хотя кто не досмотрел, тот тоже враг народа. а значит диверсант. Логика, брат.