Россия избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического, полагает премьер Дмитрий Медведев
Об этом он написал в статье для журнала «Вопросы экономики». Глава правительства считает, что у России устойчивый бюджет, низкий государственный долг. Кроме того, он пишет, что ставки по ипотеке находятся на рекордно низком историческом уровне и что благодаря работе властей впервые за 30 лет удалось снизить инфляцию до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность.
Комментарии8
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kochar 09 октября 2018 | 06:40
"...он пишет, что ставки по ипотеке находятся на рекордно низком историческом уровне"
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Он хоть понял что ляпнул?
Он хоть знает какой процент ипотеки в Канаде?
С какой страной он сравнивает или с каким годом ипотечный процент?
Взял бы лучше калькулятор и посчитал,чем в смартфоне копаться как маленький ребёнок.
chapter_2 09 октября 2018 | 06:50
kochar: Россия - во мгле кризиса и экономического, и политического. Этого факта правящая номенклатура и "премьер" Д.Медведев признать не могут: "Всё хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка".
По сравнению с довоенным 2013 г. реальные доходы россиян в 2017 г. снизились почти на 12% (11,93%, Росстат).
ura_123 09 октября 2018 | 06:40
Да,лучшее подтверждение тому ” Лучше молчи,за умного сойдёшь ” ...
murad_manapov 09 октября 2018 | 06:44
когда уже он сядет в тюрьму на свое законное место...
vinokur 09 октября 2018 | 06:45
Пригожинские, это же вам вызов. По-вашему, все беды России происходят от медведевского либерастного экономического блока. Ну, отвечайте этому либерасту.
wuwer 09 октября 2018 | 06:48
НЕ попала в ловушку....а старательно загоняется усилиями заворовшейся верхушки
vladimir1967 09 октября 2018 | 06:52
Горе той стране и народу у которого кретины у власти.
ivar1964 09 октября 2018 | 07:02
Если то, что сегодня происходит в России не кризис, то я не понимаю, что такое кризис. Или Медведев не понимает.