СМИ: Серия провалов агентов за рубежом в ближайшее время может обернуться отставками в российской военной разведке
Об этом пишет сайт МБХ-Медиа. По его данным в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание, созванное из-за обвинений в адрес российских разведчиков со стороны Нидерландов, США, Великобритании, Черногории. Участники встречи пришли к выводу, что агенты «не соблюдали элементарных основ» работы за рубежом. Среди прочих оценок звучали такие как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «ещё бы будёновки надели». Сайт также приводит данные о том, что в сентябре к президенту Владимиру Путину вызывали начальника военной разведки Игоря Коробова, которому стало плохо по возвращении домой.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 09 октября 2018 | 06:45
«дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «ещё бы будёновки надели».
__________________________________________________________________________
В их защиту можно сказать только одно - ребята они экономные.
На двоих сняли один номер в самом дешевом отеле и опять же одну проститутку(подозреваю, что тоже самую дешевую).
Но для проститутки это был звездный час - её одномоментно шпилили целых два полковника.
zztop1960 09 октября 2018 | 06:53
arye_11: До проститутки они , из экономии, шпилили друг друга , но решили устроить себе праздник и шпилили вдвоём проститутку
peresvet73 09 октября 2018 | 06:45
Путинская кодла рассчитывает, что они миллиарды присваивать будут, а кто-то для них станет каштаны из огня таскать. А ху-ху не хо-хо, дядя Вова!
sam2018 09 октября 2018 | 06:50
Скотленд-Ярд не комментирует сообщения СМИ о якобы настоящем имени второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции.
«Мы не будем комментировать предположения СМИ относительно их личностей», — сказали в полиции.
Ранее в СМИ появились сообщения, что под именем Александр Петров скрывается некий Александр Евгеньевич Мишкин.
vinokur 09 октября 2018 | 06:52
По свежим следам перечитал "Аквариум" Суворова. Если верить ему, всю ГРУ выше полковника полагается отправить в крематорий, привязав к носилкам проволокой. "Вход рубль, выход два". Впрочем, "мыженезвери", вывернутся.
venmud 09 октября 2018 | 06:59
Но это же признание Их Высочайшим своей вины! Как говорит всем своим оппонентам вредный Рабинович; "Если бы у меня была такая голова, я б на ней сидел."