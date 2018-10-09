Глава Роскосмоса решил показать руководителю НАСА свой детский авиальбом
Об этом Дмитрий Рогозин рассказал в соцсети Facebook. Он пояснил, что эта идея возникла, когда он узнал о том, что глава НАСА Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолёты. «Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что, став взрослыми, они быстрее поймут друг друга», — добавил глава Роскосмоса. Рогозин и Брайденстайн должны встретиться на Байконуре 10 октября, отмечает агентство ТАСС.
Комментарии5
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tag188 09 октября 2018 | 06:24
Больше похвастаться нечем.
Даже производство знаменитых батутов наладить не смог.
democ 09 октября 2018 | 06:42
tag188: Похоже что таксы закончились. Новую партию пока не подвезли.
lenin3 09 октября 2018 | 06:24
Имена неизвестных художников,быстро нарисовавших Хряку "детские"картинки,так и останутся неизвестными народу...)))
ura_123 09 октября 2018 | 06:26
Чё та сразу вспомнились ” окопы Донецка” ...
democ 09 октября 2018 | 06:40
Поймут в чём? Лишь бы детское увлечение обоих не переросло во что - то большее, чистое... любовь например...