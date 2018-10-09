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06:18, 09 октября 2018

Глава Роскосмоса решил показать руководителю НАСА свой детский авиальбом

Об этом Дмитрий Рогозин рассказал в соцсети Facebook. Он пояснил, что эта идея возникла, когда он узнал о том, что глава НАСА Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолёты. «Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что, став взрослыми, они быстрее поймут друг друга», — добавил глава Роскосмоса. Рогозин и Брайденстайн должны встретиться на Байконуре 10 октября, отмечает агентство ТАСС.

Комментарии

5

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tag188 09 октября 2018 | 06:24

Больше похвастаться нечем.
Даже производство знаменитых батутов наладить не смог.

democ 09 октября 2018 | 06:42

tag188: Похоже что таксы закончились. Новую партию пока не подвезли.

lenin3 09 октября 2018 | 06:24

Имена неизвестных художников,быстро нарисовавших Хряку "детские"картинки,так и останутся неизвестными народу...)))

ura_123 09 октября 2018 | 06:26

Чё та сразу вспомнились ” окопы Донецка” ...

democ 09 октября 2018 | 06:40

Поймут в чём? Лишь бы детское увлечение обоих не переросло во что - то большее, чистое... любовь например...

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