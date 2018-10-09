14 российских губернаторов с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок
В их числе глава Ингушетии, губернатор Севастополя и недавно избранный руководитель Алтайского края. Об этом пишет РБК. Издание ссылается на доклад, подготовленный Центром электоральных практик и сообществом «Политическая экспертная группа». Список губернаторов, переизбрание которых гарантировано, возглавляет Рамзан Кадыров. Глава Чечни единственный, чьи шансы переизбраться эксперты оценили на 5 с плюсом по пятибалльной шкале.
Комментарии1
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alexakimfaa 09 октября 2018 | 06:31
Насчёт Кадырова, эксперты конечно не ошиблись - там правит балом настоящий феодал,где не действуют даже федеральные законы...Недаром же,все прошедшие т.н. "выборы" в Чечне,как правило заканчивались с результатом 90% и выше...