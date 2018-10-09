В Центральноафриканской республике будет открыто представительство Минобороны России

Заключить соответствующее соглашение распорядился премьер Дмитрий Медведев, сообщает агентство ТАСС.

В июле в Центральной Африке убили съёмочную группу – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Журналисты снимали фильм про российских наёмников. По данным телеканала Дождь, к гибели съёмочной группы может быть причастна новая частная военная компания «Патриот».