В Центральноафриканской республике будет открыто представительство Минобороны России
Заключить соответствующее соглашение распорядился премьер Дмитрий Медведев, сообщает агентство ТАСС.
В июле в Центральной Африке убили съёмочную группу – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Журналисты снимали фильм про российских наёмников. По данным телеканала Дождь, к гибели съёмочной группы может быть причастна новая частная военная компания «Патриот».
Комментарии6
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cromwel 09 октября 2018 | 06:21
Кроме отбросов подобного рода с нами никто дел иметь нн хочет
astet 09 октября 2018 | 06:33
cromwel: Не фиг лезть туда,
где Путин с подельниками
будет зарабатывать миллиарды!
ura_123 09 октября 2018 | 06:28
ЧВК ” патриот" ...
archibald_dandy_esquire 09 октября 2018 | 06:49
ura_123:
а где представительство - там и военная база,
"откель грозить мы будем шведам" (с)
kondrakr 09 октября 2018 | 06:33
Это прекрасно. Начать "разруливать" конфликты в этой страной дыре - то, что доктор прописал.
murad_manapov 09 октября 2018 | 06:48
да там дел невпроворот. ещё с-300 в африку поставить. интересы россии в цар превыше всего