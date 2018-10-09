Клубы «Зенит» и «Краснодар» решили дождаться итогов расследования в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева

Об этом сообщили пресс-службы команд. В «Зените» инцидент назвали вопиющим.

Вчера утром футболисты Кокорин и Мамаев устроили шумный завтрак в московской кофейне, оскорбили одного из посетителей, который сделал им замечание и стали его бить. Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга. Возбуждено уголовное дело по статье «побои».

Ситуация ясна, вопрос о наказании – дело полиции, сказал в эфире «Эха» спортивный обозреватель Василий Уткин.

Два года назад Кокорина и Мамаева, которые тогда были в составе сборной России подвергли критике после того, как они пили элитное шампанское в ночном клубе в Монако после вылета национальной команды с чемпионата Европы. Оба были оштрафованы своими клубами, а позже принесли извинения.