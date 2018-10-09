Германия, возможно, предпримет попытку отправить на Апеннины мигрантов, попавших в ЕС через итальянскую территорию

Италия угрожает не принимать авиарейсы с нелегалами на борту.

«Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки иммигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет и не будет ни одного готового принять их аэропорта», — предупредил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини. Он пригрозил закрыть воздушные гавани, как ранее были закрыты морские порты. Это заявление стало реакцией на публикацию римской газеты La Repubblica, которая на днях сообщила о соответствующем намерении германских властей. По данным издания, первый такой чартер запланирован на сегодня.

Согласно Дублинскому соглашению, страны-члены ЕС имеют право депортировать нелегалов в ту страну, через которую они прибыли в Евросоюз. В сентябре глава МВД Германии Хорст Зеехофер объявил, что договорился с Римом о возврате беженцев, изначально просивших убежища в Италии. Однако сам договор тогда подписан не был. Сейчас Сальвини требует изменения Дублинского соглашения.

В конце сентября правительство Италии приняло пакет мер, ужесточающих правила получения убежища по гуманитарным соображениям.