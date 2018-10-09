ПАСЕ сегодня рассмотрит доклад о полномочиях национальных делегаций

В случае внесения изменений, Москва может вернуться к работе в ассамблее.

В докладе речь идет об отмене санкционных статей о лишении национальных делегаций основных полномочий. По итогам примут резолюцию и рекомендации Комитету министров Совета Европы. Далее поставят вопрос о внесении поправок в регламент. Парламентская ассамблея Совета Европы ввела санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. В ассамблее настаивали на возвращении полуострова Киеву, нормализации ситуации в Донбассе и освобождении украинских политзаключенных. Москва не стала выполнять эти требования и заявила о приостановлении своей деятельности в ПАСЕ. Если резолюцию об отмене санкционных статей поддержат, сессия в январе может пройти при полноправном участии делегации Госдумы.

После приостановления работы в ПАСЕ, Россия перестала платить взносы в организацию.