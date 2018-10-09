ПАСЕ сегодня рассмотрит доклад о полномочиях национальных делегаций
В случае внесения изменений, Москва может вернуться к работе в ассамблее.
В докладе речь идет об отмене санкционных статей о лишении национальных делегаций основных полномочий. По итогам примут резолюцию и рекомендации Комитету министров Совета Европы. Далее поставят вопрос о внесении поправок в регламент. Парламентская ассамблея Совета Европы ввела санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. В ассамблее настаивали на возвращении полуострова Киеву, нормализации ситуации в Донбассе и освобождении украинских политзаключенных. Москва не стала выполнять эти требования и заявила о приостановлении своей деятельности в ПАСЕ. Если резолюцию об отмене санкционных статей поддержат, сессия в январе может пройти при полноправном участии делегации Госдумы.
После приостановления работы в ПАСЕ, Россия перестала платить взносы в организацию.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zibex 09 октября 2018 | 06:16
Фашистской России не место среди цивилизованных стран
chapter_2 09 октября 2018 | 06:29
В Европе и ПАСЕ доминируют либералы. Потому Европа и благоденствует.
В Госдуме и Совфеде РФ нет ни одного либерала. Европа шагает в ногу, а вот Россия - нет.
Почему ПАСЕ должно, ради одного шагающего не в ногу, пересматривать полномочия национальных делегаций?
unprejudiced 09 октября 2018 | 06:20
По слухам от работы ПАСЕ собираются отстранить образование 404 (некогда Украина), по нескольким причинам - в составе укропской делегации одни идиоты которые своим видом и языком позорят организацию, и главное, образование 404 (некогда Украина) не платит взносы уже много лет
chapter_2 09 октября 2018 | 06:34
Напомню, Украина является по мнению правозащитников Freedom House, частично свободным государством, а Россия - несвободной страной.
ПАСЕ спокойна за Украину: Украина сделала европейский выбор и со временем вступит в ЕС и НАТО.
unprejudiced 09 октября 2018 | 06:38
chapter_2: мнение Европы об образовании 404 (некогда Украина) изменилось когда недавно в ОБСЕ выступили независимые украинские журналисты, в частности Ольга Шарий, Руслан Коцаба и др, которые открыли им глаза на тоталитаризм в укропостане