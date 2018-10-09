В Стамбуле состоится заседание синода, где будет обсуждаться предоставление автокефалии Украинской православной церкви
В Стамбуле сегодня начинается заседание синода Константинопольского патриархата, где будет обсуждаться вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Патриарх московский и всея Руси Кирилл перед этим заявил, что позиция РПЦ остаётся неизменной.
Ранее в РПЦ пригрозили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если украинская церковь получит независимость.
Как будет развивать ситуация на Украине, прогнозировать сложно, — отметил доцент центра изучения религий РГГУ Петр Чистяков.
Сейчас большинство приходов на Украине принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
midnightblues 09 октября 2018 | 06:07
все-кирюша в ж пе
zibex 09 октября 2018 | 06:09
Неплохо было бы заодно обсудить законность Томоса, который Сталин выдал секте РПЦ МП в 1943 году.
zibex 09 октября 2018 | 06:14
Насколько я понял, против автокефалии Украинской церкви выступили лишь Антиохская (Сирийская) и Сербская церкви, а такжк сталинская секта РПЦ МП. Белорусская церковь - это экзархат: филиал сталинской секты.
tag188 09 октября 2018 | 06:21
Как будет развивать ситуация на Украине, прогнозировать сложно, — отметил доцент центра изучения религий РГГУ Петр Чистяков
============================
А что там такого экстраординарного происходит, что грозит непредвиденным развитием ситуации?
Собственно, непонятно, почему вопрос с автокефалией не был решен раньше. Тем более тема не нова -- у греков (вообще, одна нация) 2 церкви -- церковь Эллады Греция) и Кипрская православная церковь. А здесь две разные нации и две разные страны.
Для прихожан на Украине, по большому счету, не изменится ничего. Приходы останутся на месте, будет свой Патриарх. Только это все перестанет подчиняться Москве.
jblack2 09 октября 2018 | 06:42
tag188: ...Собственно, непонятно, почему вопрос с автокефалией не был решен раньше?...
-------------
Да, действительно, почему Вселенский патриарх не дал томоса американской и канадской церквям?
Потому, что сам имеет полтора прихода за их пределами?
Потому, что законные церкви его не просили об этом?
Потому, что Барак Обама и Дональд Трамп не додумались до вмешательство в церковные дела как Порошенко?
В подобных обстоятельствах стоило бы дать неугомонному Порошенко личный томос, чтобы он носил его гордо на шее или лучше трубочкой забил себе в одно место...
ihor_syvoryj 09 октября 2018 | 07:01
Товарищ Гундяев!
Предъявите-ка свой Томос?
Нету?
Тогда в очередь за получением!