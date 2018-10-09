В Стамбуле состоится заседание синода, где будет обсуждаться предоставление автокефалии Украинской православной церкви

В Стамбуле сегодня начинается заседание синода Константинопольского патриархата, где будет обсуждаться вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Патриарх московский и всея Руси Кирилл перед этим заявил, что позиция РПЦ остаётся неизменной.

Ранее в РПЦ пригрозили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если украинская церковь получит независимость.

Как будет развивать ситуация на Украине, прогнозировать сложно, — отметил доцент центра изучения религий РГГУ Петр Чистяков.

Сейчас большинство приходов на Украине принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.