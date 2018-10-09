Рейтинг доверия Владимиру Путину падает – меньше чем за год показатель снизился на 20%
Об этом свидетельствуют данные Левада-центра. По словам социологов, в ноябре прошлого года о доверии президенту России говорили 59% опрошенных, в сентябре этого года рейтинг снизился до 39%. Это объясняется рядом причин, одна из самых серьёзных – пенсионная реформа, сказал «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
Орешкин считает ситуацию тревожной для Путина, поскольку сейчас не ясно, как рейтинг можно поднять.
Комментарии5
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nik213 09 октября 2018 | 06:10
За плешивого врунишку царька не дам и полпроцента!
kemyul 09 октября 2018 | 06:16
и правильно падает, скоро уже не соврешь про всенародную любовь
archibald_dandy_esquire 09 октября 2018 | 06:36
kemyul: lenin3:
" Орешкин считает ситуацию тревожной для Путина, поскольку сейчас не ясно, как рейтинг можно поднять. "
всё просто - 39%, доверяющих буратине, будут охранниками, остальные 61% - заключенными в СИЦ (Система Исправительных Центров), где над ними будут издеваться, пытать и убивать
lenin3 09 октября 2018 | 06:18
А зачем вообще Вошьдю поднимать рейтинг?До 2024-го можно ровно и легитимно сидеть на троне и без рейтинга,а там что-нибудь еще придумает...
murad_manapov 09 октября 2018 | 06:51
а проведи сегодня выборы - опять 85...