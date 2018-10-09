Рейтинг доверия Владимиру Путину падает – меньше чем за год показатель снизился на 20%

Об этом свидетельствуют данные Левада-центра. По словам социологов, в ноябре прошлого года о доверии президенту России говорили 59% опрошенных, в сентябре этого года рейтинг снизился до 39%. Это объясняется рядом причин, одна из самых серьёзных – пенсионная реформа, сказал «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин считает ситуацию тревожной для Путина, поскольку сейчас не ясно, как рейтинг можно поднять.