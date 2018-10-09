Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным
Так утверждают расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Подробности будут обнародованы сегодня в три часа дня, — сказал в интервью «Эху Москвы» шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.
Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Сами подозреваемые называют себя туристами. Они отрицают причастность к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии12
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ostapba 09 октября 2018 | 06:09
...— Считаю вечер воспоминаний закрытым, — сказал Остап, — нужно переезжать в гостиницу. Ипполит Матвеевич дрогнул.
— Этого нельзя.
— Почему-с?
— Там придется прописаться.
— Паспорт не в порядке?
— Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки. Концессионеры в раздумье помолчали.
— А фамилия Михельсон вам нравится? — неожиданно спросил великолепный Остап.
— Какой Михельсон? Сенатор?
— Нет. Член союза совторгслужащих.
— Я вас не пойму.
— Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.
Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.
— Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей... Но вы можете не дружить с детьми — этого от вас милиция не потребует.
Ипполит Матвеевич зарделся.
vvietham 09 октября 2018 | 06:14
ostapba: Ипполит Матвеевич зарделся.
Т.е. ГРУ-шики (Чепиги) кончились, пошли врачи :)
В прошлый раз Эхо почему-то не стало публиковать фотку Чепыги со стенда военного училища, наверно потому, что фотка Чепиги и фотка Бошарова оказались также похожи, как фотки Медведев и Шойгу :)
https://ic.pics.livejournal.com/irek_murtazin/10510480/1452945/1452945_800.jpg
но овощей надо чем-то кормить:
//В отличие от случае с Русланом Бошировым, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина - имя, отчество, область, где он родился, и имена родителей.//
т.е. просто СМЕНА ФАМИЛИИ :)
Это овощам это не интересно, им Гари Потера подавай :)
Что ж это за легенда, если отличается только фамилия?
Дебилы, бля. (с) Лавров
eternity88 09 октября 2018 | 06:37
vvietham: вот ведь дурак упоротый. Давно бы уже «настоящего Чепигу», если Боширов это не тот, кто из двоку выпустился, показали у той же Симоньян и вопрос бы снялся. А ты тут нам все про себя да про себя - «дебилы... Лавров»
alexey_x 09 октября 2018 | 06:55
eternity88: Ага, вам дуракам покажи настоящего ГРУшника.Совсем с катушек съехали?
midnightblues 09 октября 2018 | 06:09
провалил все
расстрелять
ppvngavr 09 октября 2018 | 06:12
Конечно, нужен был врач. Без врача "Новичок" мог не оказать должного лечебного эффекта... :)
chapter_2 09 октября 2018 | 06:18
Интересно, как клятва Гиппократа укладывается в голове вместе с участием в диверсиях?
alexakimfaa 09 октября 2018 | 06:36
chapter_2: Я тоже сразу об этом подумал...
eternity88 09 октября 2018 | 06:41
chapter_2: вот именно верность древней священной клятве и помогла военврачу Мишкин грех смертный на душу не взять. Одно жаль - не уследил целитель, как диверсант Чепига отраву в мусорку выбросил...
klukvik 09 октября 2018 | 06:29
Гениальный план Пу провален, потому что он заурядный гебешник. Его кредо - стучать и вербовать себе подобных. А разведка и диверсии не его, в этом он лох.. Это стало понятно еще в 90-х, после взрыва домов.
Вор-Врун-Убийца.
horseraddish 09 октября 2018 | 06:36
Мишкин, Мишкин, где твоя улыбка,
Полная задора и огня,
Самая нелепая ошибка, Мишкин,
В том, что не добил ты Скрипаля.
vladimir1_57 09 октября 2018 | 06:43
оказался военным врачом
\\
привезли его домой, оказался он живой .. )