Россиянин, выдававший себя за туриста Александра Петрова, оказался военным разведчиком Александром Мишкиным
Об этом сообщили расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они выяснили биографию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. Мишкин родился в Архангельской области, получил медицинское образование в военной академии, во время учёбы был приглашён на работу в ГРУ и в 2010 году переехал в Москву. Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vvietham 09 октября 2018 | 05:14
Чепиги у Ми5 кончились, пошли врачи :)
//В отличие от случае с Русланом Бошировым, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина — имя, отчество, область, где он родился, и имена родителей.//
т.е. просто СМЕНА ФАМИЛИИ :)
Но овощам это не интересно, им Гари Потера подавай :)
Дебилы, бля. (с) Лавров
marder888 09 октября 2018 | 05:23
Отлично макнули в дерьмо гэбуху в очередной раз.