Z Архив новостей новости
5 3 6 171
04:10, 09 октября 2018

Подозреваемый в покушении на президента Венесуэлы совершил самоубийство, утверждают в прокуратуре страны

Оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар сделал это после того, как его доставили в штаб-квартиру службы национальной разведки, говорится в официальном сообщении. По версии прокуратуры, оппозиционер выпрыгнул из окна, сообщает агентство ТАСС. Покушение с использованием беспилотников было совершено в начале августа на военном параде. Представители руководства страны, в  том числе президент Николас Мадуро, не пострадали.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rubzes 09 октября 2018 | 04:51

Странно, почему-то совсем не верится в самоубийство, а вот в ничем не прикрытое убийство оппозиционного политика верится...

com30 09 октября 2018 | 05:01

За пытали.

sparky 09 октября 2018 | 05:10

Сколько раз выпрыгнул?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 466 6 8065 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

Россия поставила Сирии три дивизиона С-300 бесплатно В каждом из них 8 пусковых установок…

5 70 6 5575
Новости

В Петербурге суд рассматривает дело активистов, которые были задержаны за пожелания Путину «долгих лет тюрьмы» Пятнадцать человек задержали накануне в Петербурге…

5 65 6 6512
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 137 6 14129 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 75 6 7931 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 153 6 16195 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 122 6 13153 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 51 6 5514 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Новости

Рейтинг доверия Владимиру Путину рухнул менее чем за год с 59% до 39% Это следует из опроса «Левада-центра», который был проведен с 20-го по 26 сентября…

5 69 6 7460
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 94 6 10208 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 68 6 7945 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

Сирии не пришлось платить России за поставки С-300 Три дивизиона, в каждом из которых по 8 пусковых установок, были переданы Дамаску бесплатно…

5 55 6 6730
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 359 6 47142 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12224 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15263 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6519 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения

Популярное за неделю

Новости

New York Post: США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски В частности, речь идёт об особняках в Нью-Йоркском районе Верхний Ист-сайд и Вашингтоне…

5 78 6 32344
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 161539 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 119 6 19572 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 285 6 284951 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 154333 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7327474
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3692171

Сегодня в эфире