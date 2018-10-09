Подозреваемый в покушении на президента Венесуэлы совершил самоубийство, утверждают в прокуратуре страны
Оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар сделал это после того, как его доставили в штаб-квартиру службы национальной разведки, говорится в официальном сообщении. По версии прокуратуры, оппозиционер выпрыгнул из окна, сообщает агентство ТАСС. Покушение с использованием беспилотников было совершено в начале августа на военном параде. Представители руководства страны, в том числе президент Николас Мадуро, не пострадали.
Комментарии3
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rubzes 09 октября 2018 | 04:51
Странно, почему-то совсем не верится в самоубийство, а вот в ничем не прикрытое убийство оппозиционного политика верится...
com30 09 октября 2018 | 05:01
За пытали.
sparky 09 октября 2018 | 05:10
Сколько раз выпрыгнул?