Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный» отложили как минимум до апреля следующего года
Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный» отложили как минимум до апреля следующего года. Об этом сообщил источник РИА Новости в отрасли. Изначально метеорологический космический аппарат планировали запустить в конце этого года. Перенос объяснили тем, что производителю вовремя не поставили комплектующие, отмечает агентство. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года закончился аварией, спутник был потерян.
Комментарии4
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ostapba 09 октября 2018 | 04:43
Лютые ожидаются морозы?
По апрельскую оттепель?
Подтяжки забубеют до степени нерастяживаемости??
Даже??
sparky 09 октября 2018 | 04:46
Видимо американцы не поставили комплектующие.
Теперь Рогозин попытается свой детский альбом с самолетиками на них поменять.
com30 09 октября 2018 | 05:04
sparky:
Не имеющее аналогов в Мире корыто из жестянки уже склепали, а всю начинку ждут от американцев или французов.
tag188 09 октября 2018 | 04:59
А что по этому поводу скажет начальник батутного цеха?