Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный» отложили как минимум до апреля следующего года. Об этом сообщил источник РИА Новости в отрасли. Изначально метеорологический космический аппарат планировали запустить в конце этого года. Перенос объяснили тем, что производителю вовремя не поставили комплектующие, отмечает агентство. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года закончился аварией, спутник был потерян.