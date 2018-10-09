Повышение пенсионного возраста стало альтернативой более жёстким решениям, утверждает Дмитрий Медведев
Премьер-министр написал статью для журнала «Вопросы экономики». В ней он рассказал, что проблему можно было решить за счёт увеличения отчислений в пенсионную систему или за счёт снижения реального уровня пенсий, что, по словам Медведева, неприемлемо.
Комментарии6
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kio 09 октября 2018 | 04:39
Это да...
Или перестать воровать.
Или повысить возраст выхода на пенсию.
Не трудно предположить выбор....
donkeeng74 09 октября 2018 | 04:42
Продуктовые карточки?
sparky 09 октября 2018 | 04:52
Фактически повторил: "Вы там держитесь и здоровья вам", теперь нужно держаться на 5 лет дольше.
zemljanka 09 октября 2018 | 04:53
Заботливый.
anemon 09 октября 2018 | 04:53
Отказаться вообще платить пенсии? Добрые вы наши!
kochar 09 октября 2018 | 05:07
Затронули самое слабое звено.
Чтоб вы горели в аду.