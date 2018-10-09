Рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до 39%

Об этом сообщает Левада-центр. Социологи отмечают, что ещё меньше чем год назад президенту доверяли 59% опрошенных. Согласно этому же исследованию, доверие к оппозиционному политику Алексею Навальному за последние месяцы выросло с двух процентов до трёх.