Рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до 39%
Об этом сообщает Левада-центр. Социологи отмечают, что ещё меньше чем год назад президенту доверяли 59% опрошенных. Согласно этому же исследованию, доверие к оппозиционному политику Алексею Навальному за последние месяцы выросло с двух процентов до трёх.
Комментарии3
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midnightblues 09 октября 2018 | 04:54
Вот уж неправда
Может еще Руссай мир всем осточертел??
Не верим
ТОЛЬКОПУТИН ЕСЛИЕНОНТОКТО
nik213 09 октября 2018 | 05:23
За плешивого не дам и полпроцента!
ss2020 09 октября 2018 | 05:28
рейтинг есть... доверия нетУ!)