Серия провалов агентов за рубежом в ближайшее время может обернуться отставками в российской военной разведке

Об этом пишет сайт МБХ-Медиа. По его данным в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание, созванное из-за обвинений в адрес российских разведчиков со стороны Нидерландов, США, Великобритании, Черногории. Участники встречи пришли к выводу, что агенты «не соблюдали элементарных основ» работы за рубежом. Среди прочих оценок звучали такие как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «ещё бы будёновки надели». Сайт также приводит данные о том, что в сентябре к президенту Владимиру Путину вызывали начальника военной разведки Игоря Коробова, которому стало плохо по возвращении домой.