Серия провалов агентов за рубежом в ближайшее время может обернуться отставками в российской военной разведке
Об этом пишет сайт МБХ-Медиа. По его данным в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание, созванное из-за обвинений в адрес российских разведчиков со стороны Нидерландов, США, Великобритании, Черногории. Участники встречи пришли к выводу, что агенты «не соблюдали элементарных основ» работы за рубежом. Среди прочих оценок звучали такие как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «ещё бы будёновки надели». Сайт также приводит данные о том, что в сентябре к президенту Владимиру Путину вызывали начальника военной разведки Игоря Коробова, которому стало плохо по возвращении домой.
Комментарии3
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ostapba 09 октября 2018 | 04:53
А доказательства у тебя есть?????
....услышал сосед в ответ на вопрос кто сделал кучу под дверью.
На "двуквартирной" лестничной площадке.
Ночью..
yralez 09 октября 2018 | 05:11
Прежде всего гнать в шею лаврова с машкой......не отмазали шпионов с дип. паспортами.
ka_mate 09 октября 2018 | 05:16
"которому стало плохо по возвращении домой"
При Сталине был бы расстрелян.
А сейчас уволят и пенсию хорошую дадут.