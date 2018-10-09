Конора Макгрегора также могут наказать за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщили в Атлетической комиссии штата Невада, которая расследует инцидент, передаёт агентство ТАСС. На видео попал момент удара Макгрегором одного из членов команды Нурмагомедова.

Бой ирландца и россиянина состоялся в минувшие выходные. Представитель нашей страны Хабиб Нурмагомедов победил. После боя началась массовая драка. Как считают организаторы турнира, её начал российский боец. Сам он говорит, что его спровоцировали. Выплату гонорара Нурмагомедову заморозили до окончания разбирательств. Макгрегор деньги уже получил.