«Зенит» и «Краснодар» решили дождаться итогов расследования в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева
Об этом сообщили пресс-службы команд. В «Зените» инцидент назвали вопиющим.
Вчера утром футболисты во время шумных посиделок в кофейне в Москве, оскорбили одного из посетителей, который сделал им замечание и стали его бить. Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга. Он написал заявление. Возбуждено уголовное дело.
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