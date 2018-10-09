«Зенит» и «Краснодар» решили дождаться итогов расследования в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева

Об этом сообщили пресс-службы команд. В «Зените» инцидент назвали вопиющим.

Вчера утром футболисты во время шумных посиделок в кофейне в Москве, оскорбили одного из посетителей, который сделал им замечание и стали его бить. Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга. Он написал заявление. Возбуждено уголовное дело.