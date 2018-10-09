Россия с 2021 года начнёт переход на электронные паспорта
Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что концепции, предусматривающей отказ от бумажных паспортов, уже пять лет. В сентябре идею вновь обсуждали на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта размером с банковскую. В цифровом профиле каждого россиянина помимо паспортных данных будут храниться сведения о СНИЛС и водительских правах, отпечатки пальцев и электронная подпись. Законопроект собираются подготовить до конца года. На реформу до 2024 года может потребоваться около 115 миллиардов рублей. Собирать деньги планируют за счёт госпошлин за выдачу документа.
Комментарии1
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y20160414 09 октября 2018 | 03:51
По 800 рублей с каждого, кто не успел получить паспорт нормальной страны?