Дистанционное обучение должно стать нормой в системе образования России, считает премьер Дмитрий Медведев
Об этом он рассуждает в статье для журнала «Вопросы экономики». Касаясь вопросов обучения, глава правительства также написал, что по качеству школьного образования Россия должна войти в десятку стран-лидеров, а также высказал мнение, что госсектору нужно не меньше миллиона чиновников, компетентных в цифровой экономике, — передаёт агентство ТАСС.
Комментарии2
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stav_rogin Алексей Удодов 09 октября 2018 | 03:53
Опять: "свобода лучше чем... ", "денег нет, но... на себя найдем" и т.д., как говорится "меньшее из зол" во всей красе, ну и на кой черт оно нам сдалось???
m_anuchin 09 октября 2018 | 03:54
Народу нужно решать (источнику власти) - что и как дальше мирно делать...