Дистанционное обучение должно стать нормой в системе образования России, считает премьер Дмитрий Медведев

Об этом он рассуждает в статье для журнала «Вопросы экономики». Касаясь вопросов обучения, глава правительства также написал, что по качеству школьного образования Россия должна войти в десятку стран-лидеров, а также высказал мнение, что госсектору нужно не меньше миллиона чиновников, компетентных в цифровой экономике, — передаёт агентство ТАСС.