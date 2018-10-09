В научных трудах экспертов Рособрнадзора найдены заимствования и подлоги, заявляет сообщество «Диссернет»

В его докладе говорится, что половина проверенных сообществом экспертов Федеральной службы по надзору в сфере образования причастны к защите диссертаций с плагиатом, у пятой части плагиат обнаружен в их собственных работах. Целью подготовки этого доклада было оценить качество отбора экспертов Рособрнадзора, которые проверяют рсосийские вузы, пишет РБК. В самом Рособрнадзоре на это заявили, что почти все эксперты имеют положительные рекомендации руководителей образовательных организаций, которые их направляют.