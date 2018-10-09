В научных трудах экспертов Рособрнадзора найдены заимствования и подлоги, заявляет сообщество «Диссернет»
В его докладе говорится, что половина проверенных сообществом экспертов Федеральной службы по надзору в сфере образования причастны к защите диссертаций с плагиатом, у пятой части плагиат обнаружен в их собственных работах. Целью подготовки этого доклада было оценить качество отбора экспертов Рособрнадзора, которые проверяют рсосийские вузы, пишет РБК. В самом Рособрнадзоре на это заявили, что почти все эксперты имеют положительные рекомендации руководителей образовательных организаций, которые их направляют.
Комментарии1
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stav_rogin Алексей Удодов 09 октября 2018 | 03:49
Было бы удивительно, если было бы наоборот