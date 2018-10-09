Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, оказался военным разведчиком Александром Мишкиным

Это выяснили расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они сообщают, что Мишкин родился в Архангельской области, получил медицинское образование в военной академии, во время учёбы был приглашён на работу в ГРУ и в 2010 году переехал в Москву. В расследовании говорится, что эту версию подтвердили многочисленные источники.

Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России.