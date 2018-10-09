Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, оказался военным разведчиком Александром Мишкиным
Это выяснили расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они сообщают, что Мишкин родился в Архангельской области, получил медицинское образование в военной академии, во время учёбы был приглашён на работу в ГРУ и в 2010 году переехал в Москву. В расследовании говорится, что эту версию подтвердили многочисленные источники.
Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России.
Комментарии7
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opiatnovyi63 09 октября 2018 | 03:30
Слава богу , этот тип не Герой России!
alxab 09 октября 2018 | 03:34
opiatnovyi63:
Но не Герой ГРУ. Просто гнида.
agamasat 09 октября 2018 | 03:33
А как красиво лгали перед всей страной в интервью Симоньян... И лучше всех лгал пахан всех народов.
supalov 09 октября 2018 | 03:35
Ну-ну, что там рак ещё насвистел ВВС, что тут немедленно перепечатать надо?
mik195 09 октября 2018 | 03:48
Найден парашют генерала Петрова... В парке .за скамейкой. В урне. Там же нашли паспорт генерала Петрова с пропиской "ГРУ". Адмирал Флота Чапига обронил удостоверение шпиона на вокзале... Это провал!!!!
jacknichols 09 октября 2018 | 03:51
Так вот ты какой, доктор Зло..
ural444 09 октября 2018 | 03:52
Получается, что они сами и президент просто тупа врали гражданам страны? Они не продают спортивное питание? Они тупо травят людей? Верить то им теперь нельзя, ни президенту, ни разведчикам?