Компания «Русал», по некоторым данным, существенно увеличила поставки алюминия на экспорт

Потребители закупают металл впрок, опасаясь санкций в отношении предприятия, пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что по сравнению с августом прошлого года поставки за рубеж выросли более чем на 45%. Представители компании эту информацию комментировать не стали. Источник, близкий к Русалу, сказал газете, что статистика не репрезентативна, поскольку реальный экспорт в ней может отражаться с существенным опозданием.