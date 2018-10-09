Россия избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического, полагает премьер Дмитрий Медведев

Об этом он написал в статье для журнала «Вопросы экономики». Глава правительства считает, что у России устойчивый бюджет, низкий государственный долг. Кроме того, он пишет, что ставки по ипотеке находятся на рекордно низком историческом уровне и что благодаря работе властей впервые за 30 лет удалось снизить инфляцию до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность.