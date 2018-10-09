Россия избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического, полагает премьер Дмитрий Медведев
Об этом он написал в статье для журнала «Вопросы экономики». Глава правительства считает, что у России устойчивый бюджет, низкий государственный долг. Кроме того, он пишет, что ставки по ипотеке находятся на рекордно низком историческом уровне и что благодаря работе властей впервые за 30 лет удалось снизить инфляцию до уровня, обеспечивающего макроэкономическую стабильность.
Комментарии2
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us101 09 октября 2018 | 02:17
Слушайте, а может их две? Две России? Любили же коммунисты гадить и делить страны, был северный Вьетнам и Южный, Северная Корея и южная. Может есть БелоРоссия и ЧерноРоссия, о какой России говорят из Кремля?
zemljanka 09 октября 2018 | 02:24
us101: Брешут. Без перерывов на обед.