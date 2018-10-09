Глава Ингушетии объявил провокаторами большую часть организаторов митинга против соглашения о границе с Чечней
В интервью агентству ТАСС Юнус-Бек Евкуров сказал, что это люди, которые преследуют свои политические цели. Он попросил местных жителей не присоединяться к протестам и – цитата – «не создавать для республики проблем». Глава Ингушетии также заявил, что нынешняя ситуация — не тот случай, когда стоит проводить референдум.
Массовые протесты в Магасе начались на прошлой неделе, когда руководство Ингушетии утвердило соглашение о границе с Чечнёй, предполагающее обмен территориями.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alena01 09 октября 2018 | 02:24
Шкурку свою спасает... Генерал...