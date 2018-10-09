В российской военной разведке нашли виновных в провале агентов в Нидерландах, пишет сайт МБХ-Медиа
Одним из них сочли второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия. По данным сайта, местная контрразведка прослушивала телефон Бахтина и с самого начала следила за ситуацией. В сообщении отмечается, что Константин Бахтин во время учёбы в Военно-дипломатической академии в Москве жил в том же общежитии, что и Анатолий Чепига, подозреваемый в отравлении Скрипалей, они дружили семьями.
Согласно данным, которые приводит МБХ-Медиа, в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание по следам громких провалов российских разведчиков в США, Англии, Голландии и Черногории. В результате в российской военной разведке ожидается серия отставок.
Комментарии3
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zollendorf 09 октября 2018 | 02:22
Какие отставки? Танцы на граблях. "Квартет" Крылова напоминает, да и только.
Правильнее было бы закрыть эту недострану вместе со всеми ГРУ, ВРУ, ЖРУ, @РУ и пр. недоумками.
beregov_net 09 октября 2018 | 02:25
zollendorf: Надо их импортозаместить , прикупить разведчиков в Китае
jacknichols 09 октября 2018 | 02:24
"Это какой-то позор..."