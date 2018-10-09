В футбольном клубе «Зенит» считают вопиющим инцидент с участием Александра Кокорина

Решение о наказании будет принято после расследования, которое проведут правоохранительные органы, сообщила пресс-служба команды. Окончания расследования решили дождаться и в «Краснодаре», за который играет Павел Мамаев, сообщает агентство ТАСС.

В понедельник утром футболисты Кокорин и Мамаев устроили шумный завтрак в московской кофейне, оскорбили одного из посетителей, который сделал им замечание и стали его бить. Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга. Возбуждено уголовное дело.