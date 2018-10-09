В футбольном клубе «Зенит» считают вопиющим инцидент с участием Александра Кокорина
Решение о наказании будет принято после расследования, которое проведут правоохранительные органы, сообщила пресс-служба команды. Окончания расследования решили дождаться и в «Краснодаре», за который играет Павел Мамаев, сообщает агентство ТАСС.
В понедельник утром футболисты Кокорин и Мамаев устроили шумный завтрак в московской кофейне, оскорбили одного из посетителей, который сделал им замечание и стали его бить. Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии3
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idshoohov 09 октября 2018 | 01:15
Нормальные пацаны, чо?
sedov2547 09 октября 2018 | 01:32
Гнать три шеи
ed10075 09 октября 2018 | 01:45
Большие деньги снесли парням "крышу". В футбол их играть научили, а как людей - не воспитали.