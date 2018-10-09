Глава Роскосмоса решил показать руководителю НАСА свой детский авиальбом
Об этом Дмитрий Рогозин рассказал в соцсети Facebook. Он пояснил, что эта идея возникла, когда он узнал о том, что глава НАСА Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолёты. «Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что, став взрослыми, они быстрее поймут друг друга», — добавил глава Роскосмоса. Рогозин и Брайденстайн должны встретиться на Байконуре 10 октября, отмечает агентство ТАСС.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
drillerthriller 09 октября 2018 | 01:13
"самолёт сзади"
danko1 09 октября 2018 | 01:26
drillerthriller: Оказывается, чтобы стать руководителем Роскосмоса достаточно уметь самолетики в детстве рисовать.
Правда, самолетики в детстве практически все мальчишки рисовали, а вот возглавить Роскосмос поручили журналисту-гэбэшнику Рогозину, успешно провалившего всё на прежних местах работы и разваливающего и Роскосмос.
vpu2011 09 октября 2018 | 01:29
Главное управление Генерального штаба спешно рисует детский альбом главе Роскосмоса.
shalunok 09 октября 2018 | 01:45
Дима, не забудь закрасить на рисунках дырочки, которые просверлили американские диверсанты. А то Джимми слишком поймет тебя, как ты есть.
sparky 09 октября 2018 | 02:19
Дима, ты еще стрельбой по-македонски в ногу похвастай. Пусть Джим лопнет от зависти.