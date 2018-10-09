Глава Роскосмоса решил показать руководителю НАСА свой детский авиальбом

Об этом Дмитрий Рогозин рассказал в соцсети Facebook. Он пояснил, что эта идея возникла, когда он узнал о том, что глава НАСА Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолёты. «Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что, став взрослыми, они быстрее поймут друг друга», — добавил глава Роскосмоса. Рогозин и Брайденстайн должны встретиться на Байконуре 10 октября, отмечает агентство ТАСС.