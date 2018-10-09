Минобороны прекращает разработку самого большого беспилотника России, на его создание потратили более 3 млрд руб

Минобороны прекращает разработку самого большого военного беспилотника России, на создание которого потратили больше 3 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Созданием аппарата «Альтаир» занималось Опытно-конструкторское бюро имени Симонова в Казани. Теперь наработки могут передать Уральскому заводу гражданской авиации.