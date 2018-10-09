Минобороны прекращает разработку самого большого беспилотника России, на его создание потратили более 3 млрд руб
Минобороны прекращает разработку самого большого военного беспилотника России, на создание которого потратили больше 3 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Созданием аппарата «Альтаир» занималось Опытно-конструкторское бюро имени Симонова в Казани. Теперь наработки могут передать Уральскому заводу гражданской авиации.
Комментарии9
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beregov_net 09 октября 2018 | 01:11
Бюро Симонова себе напилило 3 млрд. надо и другим дать попилить
danko1 09 октября 2018 | 01:20
beregov_net: Ну и понятно почему с таким руководством и ворами и тупицами повсюду для народа денег нет.
И при этой власти преступной и дальше денег точно еще больше не будет.
osj99 09 октября 2018 | 01:34
beregov_net: Альтаир сейчас перебросят на создание самой большой в мире микросхемы
salut__521 09 октября 2018 | 01:18
Три мильярда коту под хвост, раз! Три мильярда коту, два! Три мильярда под хвост, эээ... три! Распилено!..
ze_danil 09 октября 2018 | 01:39
а чо самый смак не написали: арестован гендиректор самарского КБ за растрату 900 миллионов руплей, выделенных на беспелотник. То есть тупо одну треть всего бабла тупо стибрили...
sparky 09 октября 2018 | 02:16
ze_danil: А кроме гендиректора никто что ли не пилил? Так что может и половину, а то и больше комиссовали на улучшение благосостояния. Металлолом на Урал отдадут на заплатки.
ed10075 09 октября 2018 | 01:53
К такого рода новостям появилось привыкание, и они уже не воспринимаются как сенсация. Действительной новостью сегодня воспринимаются дни, когда чего-то в стране ещё не сп-жено. Украденное уже давно всякий раз измеряется миллиардами рублей.
gadbatat 09 октября 2018 | 01:59
пенсы башляют чо.
vpu2011 09 октября 2018 | 02:20
Ничо, купят у Израиля лицензию и ещё на 5 разработку замутят.