В Центральноафриканской республике будет открыто представительство Минобороны России
Заключить соответствующее соглашение распорядился премьер Дмитрий Медведев, сообщает агентство ТАСС.
В июле в Центральной Африке убили съёмочную группу – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Журналисты снимали фильм про российских наёмников. По данным телеканала Дождь, к гибели съёмочной группы может быть причастна новая частная военная компания «Патриот».
Комментарии2
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vpu2011 09 октября 2018 | 01:38
Военторгом заведовать
sergei_tn 09 октября 2018 | 02:21
Скажи мне кто твой друг ....