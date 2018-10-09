В российской военной разведке ожидается серия отставок после раскрытия ряда агентов за рубежом

Об этом пишет сайт МБХ-Медиа. Он приводит данные, согласно которым в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание по следам громких провалов российских разведчиков в США, Англии, Голландии и Черногории. Среди прочих оценок звучали такие как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «ещё бы будёновки надели». Сайт также приводит данные о том, что в сентябре к президенту Владимиру Путину вызывали начальника военной разведки Игоря Коробова, которому стало плохо по возвращении домой.