В российской военной разведке ожидается серия отставок после раскрытия ряда агентов за рубежом
Об этом пишет сайт МБХ-Медиа. Он приводит данные, согласно которым в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание по следам громких провалов российских разведчиков в США, Англии, Голландии и Черногории. Среди прочих оценок звучали такие как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «ещё бы будёновки надели». Сайт также приводит данные о том, что в сентябре к президенту Владимиру Путину вызывали начальника военной разведки Игоря Коробова, которому стало плохо по возвращении домой.
Комментарии9
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vatarasha 09 октября 2018 | 01:11
Вождь поцеловал в засос игорку по попе... тому плохо стало от новичка
michael_c 09 октября 2018 | 01:35
Хорошо-бы , если-б "обиженный" сдёрнул на запад и обнародовал запись этого совещания ...
drillerthriller 09 октября 2018 | 01:15
Он ещё и домой вернулся? Сталина на них нет!
vpu2011 09 октября 2018 | 01:15
:)
turrinn 09 октября 2018 | 01:17
протухло всё. и это хорошо.
danko1 09 октября 2018 | 01:30
turrinn: А как могло всё не сгнить, если всюду всё возглавляют тупицы, а не профессионалы, когда на любые высшие должности ставят только приближенных к Путину холуёв?
Голова гнилая и метастазы по всему телу России, которая Путин, пошли.
idruker 09 октября 2018 | 01:17
Мдась, ну если ТАКОЕ могло утечь с совершенно секретного заседания в МО, то похоже некомптентность поразило не только ГРУ :) Эй, министр, ты с себя не хочешь начать поиск профессионаных профанов?
nds_01 09 октября 2018 | 01:36
Среди прочих оценок звучали такие как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «ещё бы будёновки надели».
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Умные, талантливые и профессиональные люди, как правило, имеют представление о собственном достоинстве и хорошо развитое критическое мышление. Не будут они работать (да и не смогут) на "благо путинизма".
kaputvsemu 09 октября 2018 | 01:44
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