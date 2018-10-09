Вторым подозреваемый в отравлении Скрипалей оказался военный врач Александр Мишкин
Во всяком случае, так утверждают расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. По их данным, Мишкин, который выдавал себя за Александра Петрова, родился в Архангельской области, получил медицинское образование в военной академии, во время учёбы был приглашён на работу в ГРУ и в 2010 году переехал в Москву. В расследовании говорится, что эту версию подтвердили многочисленные источники.
Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России.
Сами подозреваемые называют себя туристами. Они отрицают причастность к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии5
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danko_bobka 09 октября 2018 | 01:07
А на шухере стояла Весёлкина1 из маями.
tvitov66 09 октября 2018 | 01:12
Добрый ГРУшник Айболит!
Он под шпилями сидит.
Приходи к нему лечиться.
И Скрипаль, и Скрипалица ...
pomapamzahob 09 октября 2018 | 01:20
позор. он же клятву Гиппократа давал.
kaputvsemu 09 октября 2018 | 01:48
Если я заболею,
Я к врачам обращаться не стану,
Потому что врачи
Обожают лечить "Новичком".
i_one_off 09 октября 2018 | 02:27
Пусть сначала англичане и американцы покаются, что три года не открывали второй фронт, нарушая договоренности, из-за чего мы потеряли миллионы людей, которые могли бы жить.