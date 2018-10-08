Футбольный клуб «Зенит» подтвердил участие Александра Кокорина в драке в кафе

Решение о наказании будет принято после полицейского расследования, сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в понедельник утром напали в кафе на двух федеральных чиновников. Пострадавшие обратились в полицию, — сообщила официальный представитель министерства Залина Корнилова.

Министр спорта заявил, что Кокорин и Мамаев из-за драки в кафе могут потерять места в национальной команде. «Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут», сказал Павел Колобков