Госдума рассмотрит законопроект о контроле за операциями по картам иностранных банков

Изменения хотят ввести с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нормы проекта закона расширят перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В них войдет снятие наличных с карты зарубежного банка. Список иностранных государств, карточки которых попадут под обязательный контроль, законодатели планируют отнести к информации ограниченного доступа. В случае принятие законопроекта, банки обяжут фиксировать и сообщать в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных. Кроме того, раскрыть будет необходимо полученную сумму, номер карты и данные о ее владельце. В пояснительной записке к законопроекту указано, что новые правила помогут анализировать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремисткой деятельности.

Проект закона поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку.