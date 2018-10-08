Госдума рассмотрит законопроект о контроле за операциями по картам иностранных банков
Изменения хотят ввести с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Нормы проекта закона расширят перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В них войдет снятие наличных с карты зарубежного банка. Список иностранных государств, карточки которых попадут под обязательный контроль, законодатели планируют отнести к информации ограниченного доступа. В случае принятие законопроекта, банки обяжут фиксировать и сообщать в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных. Кроме того, раскрыть будет необходимо полученную сумму, номер карты и данные о ее владельце. В пояснительной записке к законопроекту указано, что новые правила помогут анализировать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремисткой деятельности.
Проект закона поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку.
Комментарии2
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danko1 09 октября 2018 | 00:13
Информация из ограниченного пользования станет доступной для желающих поживиться.
Да и направлен контроль будет не на террористов, а на обычных людей, чтобы хождение доллара ограничить.
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 00:16
Скоро всё народонаселение окажется полностью под колпаком у лубянского мюллера.