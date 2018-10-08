Рейтинг доверия к президенту Путину за год снизился примерно на треть
Такие данные следуют из недавнего опроса Левада-центра. Сейчас президенту доверяют 39 процентов респондентов.
У этого снижения есть целый ряд причин, главными из которых являются принятие пенсионных законов и общая усталость от патриотической риторики, — считает политолог Дмитрий Орешкин.
Это тревожный знак для Владимира Путина, потому что непонятно, как этот рейтинг можно поднять, — считает Орешкин.
По мнению Орешкина, рейтинг доверия к президенту будет продолжать снижаться
Комментарии8
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sokal123 09 октября 2018 | 00:12
Рейтинг снизился примерно на треть ,те составил примерно 12 % и это отлично для вождя ,я думал ,что рейтинг нулевой.
zapadnay 09 октября 2018 | 00:41
sokal123:
По делам и результат, т.е., рейтинг.
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 00:12
За это мстительный нацдилер поднимет вам на треть тарифы и цены в ближайший год.
mosser 09 октября 2018 | 00:15
Ура, скоро в минус!
belovnikita 09 октября 2018 | 00:17
Я бы этому крысёнышу и велик посторожить не доверил
razumeeva Юлия Разумеева 09 октября 2018 | 00:36
belovnikita: Велик посторожить - это же почти 100 % доверие?
sborisych 09 октября 2018 | 00:37
Верной дорогой идёте, товарищи!
(Текст плаката, выпущенного (осень, 1961) к XXII съезду КПСС (художник Н. Терещенко). На плакате изображен В. И. Ленин, указывающий вытянутой вперед рукой направление — «верную дорогу».)
ulagai 09 октября 2018 | 00:38
Кроме мусоров,чинуш,коррупционеров всех мастей,чекистов,он не нужен никому.Тошнит от деда Кабаева.