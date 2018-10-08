Рейтинг доверия к президенту Путину за год снизился примерно на треть

Такие данные следуют из недавнего опроса Левада-центра. Сейчас президенту доверяют 39 процентов респондентов.

У этого снижения есть целый ряд причин, главными из которых являются принятие пенсионных законов и общая усталость от патриотической риторики, — считает политолог Дмитрий Орешкин.

Это тревожный знак для Владимира Путина, потому что непонятно, как этот рейтинг можно поднять, — считает Орешкин.

По мнению Орешкина, рейтинг доверия к президенту будет продолжать снижаться