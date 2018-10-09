Под именем «Александр Петров» скрывается сотрудник ГРУ Александр Мишкин.
Под именем «Александр Петров», которого Британия обвиняет в применении химоружия, скрывается сотрудник ГРУ Александр Мишкин. Это говорится в совместном расследовании издания Insider и британской группы Bellingcat. По сведениям журналистов, Мишкин родом из села Лойга Архангельской области, участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы. Подробности его биографии обещают раскрыть завтра. Все подробности расследования будут опубликованы сегодня в 15 часов.
Об этом «Эхо Москвы» рассказал шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов.
Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому настоящее имя другого подозреваемого в причастности к инциденту в Солсбери – это Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Президент России Владимир Путин прежде назвал подозреваемых в отравлении Скрипалей гражданскими лицами.
Комментарии10
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norgemann 09 октября 2018 | 00:09
Доктор Айболит, блин.
zapadnay 09 октября 2018 | 00:25
norgemann:
Ну и дела... врач....
serge_moro 09 октября 2018 | 00:34
zapadnay: Ничего удивительного ,что Петров оказался Мишкиным в стране ,где президент оказался и вовсе не президентом,а вором, убийцей,подонком и предателем всего российского народа.
ringo77_i 09 октября 2018 | 00:25
Не, фигня полная. Конторы обе левые, и белинг-кот и инсрайдер. Не раз на вранье ловили. Веры им нет. Нет доказательств, нет и дела. Отдыхайте либерасты...
:))))
beregov_net 09 октября 2018 | 00:43
ringo77_i: Есть и дело и доказательства , будет суд и приговор , а отдыхать будет ГРУ без работы )))))))
irdo 09 октября 2018 | 00:32
norgemann:
Доктор Айболит, блин.
=========
Доктор Менгеле.
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 00:09
Учитывая, что он отравил насмерть одного и ещё до полусмерти троих только в одном известном эпизоде, его вполне можно называть "доктор смерть".
salut__521 09 октября 2018 | 00:31
//Мишкин родом из села Лойга Архангельской области//
Перехваченный разговор председателя колхоза из села Николаевки, откуда родом Чепига с попом из села Лойга, откуда родом Мишкин:
- Обедню, небось, уж теперь не служите?
- Где там! Сельчане по шпиёнским организациям разбежались, предателей за бабки травют.
-Своих! Заметьте, своих предателей!
-Мне неизвестно чьих, а только травют.
-Да уж...
zollendorf 09 октября 2018 | 00:39
Портянки в ступоре. Они ж всерьез думали что их недоразвитие только лишь в автомобилестроении, науках и электронике, а спецслужбы это исключение из общей быдляцкой массы.
С кем они соревнуются по уму и смышленности? С англичанами?
Тупые портянки, ауу - англичане не менее чем на десяток ступеней выше вас по эволюции. Вся цивилизация на обозримые века сотворена ими в подавляющем основании, а вы - отбросы природы возомнили себя хитрее их. То что они до сих пор не связывались с вами, только лишь из за того что мараться об вас не хотел никто, но вы и туда полезли с вашим "умнейшим" главкрысом.
Ну, теперь распишитесь и получайте!
Драть уже вас будут по взрослому. Постарайтесь хоть получить удовольствие. Для таких мазохистов как вы - самое то!
stopkran1969 09 октября 2018 | 00:44
Не гру а проходной двор - понабирают по объявлениям))) солсбери не резиновый, следующая шифровка будет звучать просто - скрипали закончились, просьба не занимать очередь