Под именем «Александр Петров» скрывается сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

Под именем «Александр Петров», которого Британия обвиняет в применении химоружия, скрывается сотрудник ГРУ Александр Мишкин. Это говорится в совместном расследовании издания Insider и британской группы Bellingcat. По сведениям журналистов, Мишкин родом из села Лойга Архангельской области, участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы. Подробности его биографии обещают раскрыть завтра. Все подробности расследования будут опубликованы сегодня в 15 часов.

Об этом «Эхо Москвы» рассказал шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов.

Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому настоящее имя другого подозреваемого в причастности к инциденту в Солсбери – это Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Президент России Владимир Путин прежде назвал подозреваемых в отравлении Скрипалей гражданскими лицами.