Арестованные братья Зиявудин и Магомед Магомедовы продали «Транснефти» долю в Новороссийском морском торговом порту
Как пишет РБК, это 25% акций крупнейшего портового оператора в России, которые оцениваются примерно в миллиард долларов. В результате доля «Транснефти» в Новороссийском морском торговом порту увеличилась до 60%. Компании, о которой идет речь, принадлежит не только порт в Новороссийске, но также балтийские порты в Приморске и Балтийске.
Братья Магомедовы были арестованы в конце марта по обвинению в организации преступного сообщества.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 23:19
Отжали.
Это особенно удобно делать, когда клиенты сидят в тюряге.
danko1 08 октября 2018 | 23:21
Сечин так делает, но даже не покупает, а отбирает.
А сейчас кто из ближайших подельников Путина разбогател?
alextheterrible 08 октября 2018 | 23:22
Дело сделано! Из-за этого их и сажали.
oneoretwo 08 октября 2018 | 23:24
...плешивый "дарвинизм" в действии...
ща инвестиции повалят, успевай разгребать...