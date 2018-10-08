Минобороны откроет представительство в Центральноафриканской республике
Проект двустороннего соглашения одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс». Согласно опубликованному документу, его цель – это содействие Центральноафриканской республике в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества. Военные специалисты из России будут обучать местную армию эксплуатации, ремонту и применению поставленных Россией вооружения и военной техники.
По данным СМИ, в ЦАР уже действуют несколько частных военных компаний из России. Российские журналисты, которые пытались расследовать их деятельность, в июле были убиты.
Комментарии4
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sensei54 08 октября 2018 | 23:14
Ой, вы кони, вы кони стальные,
Боевые друзья-трактора,
Веселее гудите, родные, -
Нам в поход отправляться пора.
danko1 08 октября 2018 | 23:15
ЧВК запрещены законодательством и наемники должны по УК отвечать, а не убивать безнаказанно журналистов.
Путин очередной диктаторский дикий режим поддерживает, когда цивилизованные страны его презирают.
mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 23:16
Народонаселению готовить очередные денежки на очередную авантюру нацдилера?
oneoretwo 08 октября 2018 | 23:19
...самое место для плешивого мо - с бабуинами и людоедами...