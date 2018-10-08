Минобороны откроет представительство в Центральноафриканской республике

Проект двустороннего соглашения одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс». Согласно опубликованному документу, его цель – это содействие Центральноафриканской республике в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества. Военные специалисты из России будут обучать местную армию эксплуатации, ремонту и применению поставленных Россией вооружения и военной техники.

По данным СМИ, в ЦАР уже действуют несколько частных военных компаний из России. Российские журналисты, которые пытались расследовать их деятельность, в июле были убиты.