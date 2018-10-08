Министр спорта заявил, что Кокорин и Мамаев из-за драки в кафе могут потерять места в национальной команде

«Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут», сказал Павел Колобков. По его словам, если в инциденте действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо – это неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол", — цитирует министра его пресс-служба.

Этим утром в результате конфликта в кафе в Москве с участием футболистов пострадали два сотрудника Минпромторга. Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «побои». В футбольном клубе «Зенит» заявили, что это вопиющий инцидент и решение о наказании Кокорина будет принято после полицейского расследования.