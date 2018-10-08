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23:01, 08 октября 2018

Министр спорта заявил, что Кокорин и Мамаев из-за драки в кафе могут потерять места в национальной команде

«Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут», сказал Павел Колобков. По его словам, если в инциденте действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо – это неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол", — цитирует министра его пресс-служба.

Этим утром в результате конфликта в кафе в Москве с участием футболистов пострадали два сотрудника Минпромторга. Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «побои». В футбольном клубе «Зенит» заявили, что это вопиющий инцидент и решение о наказании Кокорина будет принято после полицейского расследования.

Комментарии

5

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beregov_net 08 октября 2018 | 23:07

Будут выступать в рестлинге , там стулом бить нормально

ivfn 08 октября 2018 | 23:13

beregov_net:
Двое богатеньких шалунишек нетолерантно избили азиата и посоветовали ему "свалить в Китай"
Таки хочется пояснить нашим честным, порядочным и всегда непорочным блогерам с несомненно арийской внешностью, радующихся тому, что "два русских патриота наваляли чинуше-китаёзе". Я просто уверен, что господа Мамаев и Кокорин точно так бы повели себя с абсолютно любым, кто бы посмел сделать им замечание. Быдлу пофиг кого "ставить на место" - чинушу "с неправильным разрезом глаз" или голубоглазого любителя котиков и сисек, являющегося "счастливым обладателем правильного набора хромосом".

polikarpich 08 октября 2018 | 23:17

ivfn: Одобрямс!!! :-)

mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 23:22


- Сестра, а что Какорин стулом кидается?
- Так и ты кинь в него стулом.
- Не могу, он у меня жидкий.

alik999 08 октября 2018 | 23:25

"Боксёры, когда отдыхают - играют в футбол, а футболисты, когда отдыхают - идут в ресторан"

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