В военной разведке России, по некоторым данным, нашли виновного в провале ее сотрудников в Голландии

По словам источника в Минобороны, это работающий в посольстве в Нидерландах полковник ГРУ, который постоянно созванивался с Москвой и обсуждал детали операции. Его телефон прослушивала голландская контрразведка, — говорится в расследовании журналиста Сергея Канева, которое опубликовано на сайте «МБХ Медиа». В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».

В апреле Нидерланды выслали из страны четырех россиян. Об этом стало известно только на прошлой неделе. В Гааге заявили, что они пытались взломать внутреннюю сеть ОЗХО. В Москве все обвинения отрицают.