В военной разведке России, по некоторым данным, нашли виновного в провале ее сотрудников в Голландии
По словам источника в Минобороны, это работающий в посольстве в Нидерландах полковник ГРУ, который постоянно созванивался с Москвой и обсуждал детали операции. Его телефон прослушивала голландская контрразведка, — говорится в расследовании журналиста Сергея Канева, которое опубликовано на сайте «МБХ Медиа». В статье утверждается, что на секретном совещании в Минобороны в субботу звучали такие оценки как «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».
В апреле Нидерланды выслали из страны четырех россиян. Об этом стало известно только на прошлой неделе. В Гааге заявили, что они пытались взломать внутреннюю сеть ОЗХО. В Москве все обвинения отрицают.
Комментарии8
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michael_c 08 октября 2018 | 23:04
Стрелочник ...
vikwlad 08 октября 2018 | 23:22
Разжаловать этого болвана в ефрейторы.
beregov_net 08 октября 2018 | 23:04
Разведчики засыпались ещё в апреле , а виновного нашли только сейчас , оперативно
mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 23:07
Да из них и без будёновок совок лезет из всех щелей!
Кстати, если сапоги нашли виновного в провале, значит всё-таки была шпионская операция, окончившаяся провалом?
Признавайтесь, сапоги, что вы там на народные деньги химичите?
gригорьич 08 октября 2018 | 23:09
«дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели».
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Дык скрепы ж!
fresh_breeze 08 октября 2018 | 23:12
"говорится в расследовании журналиста Сергея Канева, которое опубликовано на сайте «МБХ Медиа»"
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прелесть какая. 8)
sparky 08 октября 2018 | 23:13
Не тех ищут. Телефоны и компьютеры освящать нужно было, чтобы не подслушали и не перехватили.
А так они не скрепные, доступны любому. Да и паспорта с номерами последовательными тоже не просто так выдавать, а только после выдержки в святой воде.
К Гундяеву все на поклон.
rus095 08 октября 2018 | 23:20
идиоты кто это придумал. Тупые невежественные дилетанты- все разговоры идут через ЗАС. Хрен кто может перехватить и расшифровать.