Под именем «Александр Петров», которого Британия обвиняет в применении химоружия, скрывается Александр Мишкин
Под именем «Александр Петров», которого Британия обвиняет в применении химоружия, скрывается сотрудник ГРУ Александр Мишкин. Это говорится в совместном расследовании издания Insider и британской группы Bellingcat. По сведениям журналистов, Мишкин родом из села Лойга Архангельской области, участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы. Подробности его биографии обещают раскрыть завтра. Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому настоящее имя другого подозреваемого в причастности к инциденту в Солсбери – это Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Президент России Владимир Путин прежде назвал подозреваемых в отравлении Скрипалей гражданскими лицами.
Комментарии16
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michael_c 08 октября 2018 | 23:01
Запасаемся попкорном ...
tvitov66 08 октября 2018 | 23:03
michael_c: клятва гиппократа по нему плачет длинным 123 метровым солцберецким шпилем
third_vlah 08 октября 2018 | 23:06
"- Весь мир толерантен к педерастии.
Петров, ты согласен? - Служу России! "
Жаль, Эхо перлы Слепакова не разместило.
gosha27 08 октября 2018 | 23:18
Так это он оказывается майдан замутил!!!!!
В результате которого хохлы остались без горячей воды!!!!
Ирод!!! Мучает европейцев холодом!!!!
mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 23:03
Привет, мишкин!
Односельчане уже узнали тебя?
Надеюсь, вас с чепыгой не ликвидируют.
michael_c 08 октября 2018 | 23:08
mikhail_spb_: Это могут ...
После того , как парочку "опидорасили" , про "честь офицера" можно забыть - стреляться не будут ...
kara 08 октября 2018 | 23:03
так ответа то пока нет- кто отравил Скрипалей(эти двое не могли) и где Скрипали.
kondrakr 08 октября 2018 | 23:10
kara: И снова эта неизвестность.... :-D А Вы предложите Чепиге и Мишкину съездить в Лондон - послушать, что в суде скажут. Обычно преступления раскрываются в суде.
idruker 08 октября 2018 | 23:12
kara: Если не эти два барбоса отравили Скрипалей, то зачем им понадобилось так беспардонно врать в каждом слове?
gригорьич 08 октября 2018 | 23:05
То есть под маской Бармалея скрывался Айболит? Или наоборот?
asi 08 октября 2018 | 23:12
Прямо как в фильме "Джеймс Бонд. Золотой глаз" - там был министр обороны Дмитрий Мишкин.
eremenko_evgeny 08 октября 2018 | 23:13
А тем временем на Ленте появилось видео с клипом Слепакова.... Куда смотрят спецслужбы? https://lenta.ru/news/2018/10/08/nepetrov/ Предполагаю, что скоро удалят.
salut__521 08 октября 2018 | 23:14
2 часа прошло... Захарова молчит. Уж не приключилось ли штось с милой плясуньей нашей, уж не оскудела ль земля русская богатырской захаровской брехнёй? Переживаю. Пойду-ка в блоги загляну...
alex55 08 октября 2018 | 23:15
Президент России Владимир Путин прежде называл подозреваемых в отравлении Скрипалей гражданскими лицами...
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"Врет как Путин" - фразеологизм современной России.
eduard53 08 октября 2018 | 23:21
Перефразируя стишок времён моего далёкого детства,
"Недолго прятались туристы в поддельных загранпаспортах ..."
piterrr 08 октября 2018 | 23:23
И вновь ботоксный окурок соврамши!