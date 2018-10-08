Центробанк планирует вернуться к снижению ключевой ставки в начале 2020-го года
Это сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. Он выступил на заседании экспертного комитета Госдумы. В сентябре Центробанк на фоне рисков ужесточения санкций и роста инфляции повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта до 7,5%. В результате несколько подорожали кредиты, в том числе ипотека.
Комментарии2
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ser_gey_love_roff 08 октября 2018 | 22:44
"Я другой, такой страны не знаю, где так духовно дышит человек!".
Глинка. Ода скрепнутому путиноиду.
novirusich 08 октября 2018 | 23:00
ser_gey_love_roff: Далеко глядит Центробанк, аж в 2020 г.
А будет ли тогда рубль?