В Петербурге начался судебный процесс в отношении священника и его жены, которые не лечили дочь от ВИЧ
Она умерла в возрасте 10-ти лет. Как сообщает издание «Фонтанка», судья Галина Ершова решила рассматривать дело без журналистов из-за разглашения сведений медицинского характера.
Протоиерея Георгия Сычева и его жену обвиняют в оставлении ребенка в опасности и причинении смерти по неосторожности.
Комментарии5
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danko1 08 октября 2018 | 22:39
Мракобесы из торгового дома РПЦ. Убийцы.
beregov_net 08 октября 2018 | 22:40
Современная терапия позволяет жить с ВИЧ сколь угодно долго
oneoretwo 08 октября 2018 | 22:44
...самозванцы из опг гундяифа за работой...
ugiazov 08 октября 2018 | 22:47
Так, скрепы же... Какой суд...
alex55 08 октября 2018 | 23:05
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест
/Э. Багрицкий/