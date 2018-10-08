В Петербурге начался судебный процесс в отношении священника и его жены, которые не лечили дочь от ВИЧ

Она умерла в возрасте 10-ти лет. Как сообщает издание «Фонтанка», судья Галина Ершова решила рассматривать дело без журналистов из-за разглашения сведений медицинского характера.

Протоиерея Георгия Сычева и его жену обвиняют в оставлении ребенка в опасности и причинении смерти по неосторожности.