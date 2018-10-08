Z Архив новостей новости
5 21 6 2326
22:31, 08 октября 2018

Патриарх Кирилл заявил, что церковный раскол на Украине угрожает единству страны

Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре. Завтра Синод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

seryj_wolk 08 октября 2018 | 22:37

Украине до единства рфии никакого дела нет. Распад рфии неизбежен.

danko_bobka 08 октября 2018 | 22:45

seryj_wolk: завтра будут скакать коклотролли. На диванах.

tvitov66 08 октября 2018 | 23:08

Кирюха, томас покажи? А раз нету томаса то не религия у тебя, а секта

sokal123 08 октября 2018 | 22:47

seryj_wolk: Угрожает России

danko_bobka 08 октября 2018 | 22:51

sokal123: ив чего, девушка? С сумкой? Красивая.

oneoretwo 08 октября 2018 | 22:38

...да ? а все поняли, что твоя бригада, гундяй, не имеет нужной лицензии и называться церковью не имеет права... так что о каком там "церковном" расколе речь ?

alena01 08 октября 2018 | 22:38

упс... Так Украина едина???

sharko_2 08 октября 2018 | 23:17

alena01:

А кошкодав заботится о её едности.

gregor 08 октября 2018 | 22:41

Патриарх Кирилл заявил, что церковный раскол на Украине угрожает единству страны
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
России ,забыл он добавить .

protoukrop 08 октября 2018 | 23:15

gregor: alena01: Ну расколом России Окраина уже четверть века грезит. За это время Россия только прироастает, при чем за счет самой Окрианы. ха-ха.. ))

ugiazov 08 октября 2018 | 22:42

Не надо пытаться устраивать там раскол.

solonko 08 октября 2018 | 22:45

Это не "раскол" угрожает, это патриарх Кирилл угрожает. Вслед за Путиным и в поддержку российской агрессии против Украины.
И передайте Кириллу, что самый верный способ расколоть Россию - это пойти войной против Украины с целью Украину расколоть. Хоть войной натуральной, хоть гибридной, хоть религиозной. И Россия этот незавидный для себя путь выбрала. Что ж, кушайте последствия, не обляпайтесь.

alex55 08 октября 2018 | 22:55

Велик и могуч русский язык... Поди разбери единству какой страны угрожает церковный раскол на Украине... Хитер Кирюха....

grashupfer 08 октября 2018 | 22:56

Задницу себе расколоть не боишься, уголовник?

bigmaikl 08 октября 2018 | 22:57

Какой страны?
Уточните!

sulla663 08 октября 2018 | 22:59

Единству какой страны угрожает раскол какой-то там церкви?

mosser 08 октября 2018 | 23:03

Гундяев а что на Украине распадаться, давно распалась, одно плохо и рф распадется.

do2112 08 октября 2018 | 23:05

вот мне интересно если НАСТОЯЩИЙ веруюший идёт в церковь в Киеве молиться богу ему не похрен где старший поп в Москве или в Киеве а впринцепе можно и дома помолиться или что в церквях портал или антена для связи с богом

mews Михаил Степанцов 08 октября 2018 | 23:22

do2112, видимо, "настоящим верующим" Вы именуете нерелигиозного теиста, который верит в некую высшую силу, но не более того. Нерелигиозный теизм - интересный социальный феномен, но во многих исследованиях эти ребята попадают в одну социальную группу с чистыми атеистами, агностиками, "пофигистами" (apatheists), деистами и прочей целевой аудиторией святой инквизиции.
Настоящий же настоящий верующий верит не только в бога, но и в то, что бог установил определенные законы поведения. В частности, он верит, что молиться нужно вполне конкретным текстом (Исус из Назарета так сказал), что на церковные соборы при принятии постановлений нисходит Святой Дух, и что для спасения души нужно молиться правильно, правильному богу. А так как других богов нет, то можно молиться либо богу, либо дьяволу. Во втором случае человек намаливает себе погибель. И верующий верует, что есть определенные места, такие защищенные по SSH/SCP соединения, где молитва гарантировано уйдет по правильному адресу. Это правильные храмы, которые подчиняются правильным решениям проникнутых Духом соборов. А еретические соборы проникнуты дьяволом, и молиться в их храмах - молиться дьяволу.
Соответственно, речь идет о том, что автокефальная УПЦ - от дьявола. Именно так заявляет предстоятель РПЦ МП. А самая аУПЦ, естетсвненно, не согласна.
И как бы если верить в вышеприведенную байду, то вопрос подчинения важен.
А если не верить, зачем, действительно, вообще тащиться в культовое сооружение, когда можно собраться троим во имя его. Или ее.

croaker 08 октября 2018 | 23:09

Что посеял, то и пожал.

zukero_ 08 октября 2018 | 23:19

Поэтому московские попы срочно вывозят (воруют) из украинских церквей иконы, мощи, оклады и т.д. ???

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 466 6 7978 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 7454 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

В Петербурге суд рассматривает дело активистов, которые были задержаны за пожелания Путину «долгих лет тюрьмы» Пятнадцать человек задержали накануне в Петербурге…

5 62 6 5059
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 152 6 16027 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 130 6 13905 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Новости

Рейтинг доверия Владимиру Путину рухнул менее чем за год с 59% до 39% Это следует из опроса «Левада-центра», который был проведен с 20-го по 26 сентября…

5 66 6 7074
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 122 6 13048 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 93 6 10143 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 68 6 7887 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 356 6 46828 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12217 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15241 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6518 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 111 6 15079 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 44 6 6129 05.10
Новости

США заморозили активы Олега Дерипаски на своей территории Под угрозой и его владения в Европе…

5 52 6 7259

Популярное за неделю

Новости

New York Post: США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски В частности, речь идёт об особняках в Нью-Йоркском районе Верхний Ист-сайд и Вашингтоне…

5 78 6 31063
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 160587 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 116 6 19080 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 283 6 281838 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 147230 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7327139
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3691908

Сегодня в эфире