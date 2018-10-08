Патриарх Кирилл заявил, что церковный раскол на Украине угрожает единству страны
Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре. Завтра Синод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.
Комментарии21
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seryj_wolk 08 октября 2018 | 22:37
Украине до единства рфии никакого дела нет. Распад рфии неизбежен.
danko_bobka 08 октября 2018 | 22:45
seryj_wolk: завтра будут скакать коклотролли. На диванах.
tvitov66 08 октября 2018 | 23:08
Кирюха, томас покажи? А раз нету томаса то не религия у тебя, а секта
sokal123 08 октября 2018 | 22:47
seryj_wolk: Угрожает России
danko_bobka 08 октября 2018 | 22:51
sokal123: ив чего, девушка? С сумкой? Красивая.
oneoretwo 08 октября 2018 | 22:38
...да ? а все поняли, что твоя бригада, гундяй, не имеет нужной лицензии и называться церковью не имеет права... так что о каком там "церковном" расколе речь ?
alena01 08 октября 2018 | 22:38
упс... Так Украина едина???
sharko_2 08 октября 2018 | 23:17
alena01:
А кошкодав заботится о её едности.
gregor 08 октября 2018 | 22:41
Патриарх Кирилл заявил, что церковный раскол на Украине угрожает единству страны
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России ,забыл он добавить .
protoukrop 08 октября 2018 | 23:15
gregor: alena01: Ну расколом России Окраина уже четверть века грезит. За это время Россия только прироастает, при чем за счет самой Окрианы. ха-ха.. ))
ugiazov 08 октября 2018 | 22:42
Не надо пытаться устраивать там раскол.
solonko 08 октября 2018 | 22:45
Это не "раскол" угрожает, это патриарх Кирилл угрожает. Вслед за Путиным и в поддержку российской агрессии против Украины.
И передайте Кириллу, что самый верный способ расколоть Россию - это пойти войной против Украины с целью Украину расколоть. Хоть войной натуральной, хоть гибридной, хоть религиозной. И Россия этот незавидный для себя путь выбрала. Что ж, кушайте последствия, не обляпайтесь.
alex55 08 октября 2018 | 22:55
Велик и могуч русский язык... Поди разбери единству какой страны угрожает церковный раскол на Украине... Хитер Кирюха....
grashupfer 08 октября 2018 | 22:56
Задницу себе расколоть не боишься, уголовник?
bigmaikl 08 октября 2018 | 22:57
Какой страны?
Уточните!
sulla663 08 октября 2018 | 22:59
Единству какой страны угрожает раскол какой-то там церкви?
mosser 08 октября 2018 | 23:03
Гундяев а что на Украине распадаться, давно распалась, одно плохо и рф распадется.
do2112 08 октября 2018 | 23:05
вот мне интересно если НАСТОЯЩИЙ веруюший идёт в церковь в Киеве молиться богу ему не похрен где старший поп в Москве или в Киеве а впринцепе можно и дома помолиться или что в церквях портал или антена для связи с богом
mews Михаил Степанцов 08 октября 2018 | 23:22
do2112, видимо, "настоящим верующим" Вы именуете нерелигиозного теиста, который верит в некую высшую силу, но не более того. Нерелигиозный теизм - интересный социальный феномен, но во многих исследованиях эти ребята попадают в одну социальную группу с чистыми атеистами, агностиками, "пофигистами" (apatheists), деистами и прочей целевой аудиторией святой инквизиции.
Настоящий же настоящий верующий верит не только в бога, но и в то, что бог установил определенные законы поведения. В частности, он верит, что молиться нужно вполне конкретным текстом (Исус из Назарета так сказал), что на церковные соборы при принятии постановлений нисходит Святой Дух, и что для спасения души нужно молиться правильно, правильному богу. А так как других богов нет, то можно молиться либо богу, либо дьяволу. Во втором случае человек намаливает себе погибель. И верующий верует, что есть определенные места, такие защищенные по SSH/SCP соединения, где молитва гарантировано уйдет по правильному адресу. Это правильные храмы, которые подчиняются правильным решениям проникнутых Духом соборов. А еретические соборы проникнуты дьяволом, и молиться в их храмах - молиться дьяволу.
Соответственно, речь идет о том, что автокефальная УПЦ - от дьявола. Именно так заявляет предстоятель РПЦ МП. А самая аУПЦ, естетсвненно, не согласна.
И как бы если верить в вышеприведенную байду, то вопрос подчинения важен.
А если не верить, зачем, действительно, вообще тащиться в культовое сооружение, когда можно собраться троим во имя его. Или ее.
croaker 08 октября 2018 | 23:09
Что посеял, то и пожал.
zukero_ 08 октября 2018 | 23:19
Поэтому московские попы срочно вывозят (воруют) из украинских церквей иконы, мощи, оклады и т.д. ???