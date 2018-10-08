Сирии не пришлось платить России за поставки С-300
Три дивизиона, в каждом из которых по 8 пусковых установок, были переданы Дамаску бесплатно, сообщил источник ТАСС. О поставке Сирии С-300 в Минобороны России объявили после того, как сирийские военные из комплекса С-200 сбили российский военный самолет. Москва обвинила в этом Израиль.
Комментарии32
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geovit 08 октября 2018 | 22:34
Мы знаем кто скинулся. Им ещё не скоро на пенсию. Заработают и на С 400 для друзей.
nina51 08 октября 2018 | 22:36
geovit: Эхо деньгами газпромовскими поделилось
pattrick 08 октября 2018 | 22:42
Сирии не пришлось платить России за поставки С-300...
Платить необязательно, пару-тройку цинковых саванов с израильскими лётчиками и мы в расчёте.
snigku 08 октября 2018 | 22:48
pattrick: Запасся попкорном,как цинковые гробы расфигачат после хоть одного выстрела эту всю матату.
oleg_andreevich 08 октября 2018 | 23:11
pattrick: Патрикевна, ты опять все перепутала. Комплексы ПВО бесплатно за сбитых израильских летчиков не дают. Только за российских.
len56 08 октября 2018 | 23:12
pattrick: российским троллям придётся переквалифицироваться,когда россия с позором уйдёт из сириии, как ушла с позором и тысячами убитых из афгана и чечни...после чего рухнет вся страна.
tvitov66 08 октября 2018 | 22:43
nina51: состоятельные и щедрые российские пенсионеры, учителя и врачи заплатят - средняя зарплата у них более 35 тыр, а средняя пенсия во-вот должна вырасти до 20 тыр ... если конечно телевизер не врёт
sharko_2 08 октября 2018 | 23:14
tvitov66:
Конечно, врёт. Уже была публикация, что оплата произведена, деньги перечислены и лежат в банке с условием зачисления на счёт после поставки.
novirusich 08 октября 2018 | 22:35
так эти установки это премия Сирии за сбитый российский самолет.
Так что о какой оплате может идти речь.
да и зачем платить за то, что при попытке применения будет уничтожено.
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По сообщениям в греческой прессе в конце апреля прошли совместные учения ВВС ЦАХАЛа и ВВС Греции.
Главной целью маневров была отработка прорыва систему противовоздушной обороны С-300. Два греческие батареи С-300 развернуты на острове Крит.
В учениях принимали участие 150 истребителей, в том числе 10 истребителей F-16 из разных эскадрилий ВВС ЦАХАЛа.
Главной целью Израиля было получение технической информации о действии С-300 в момент реальной атаки. Система может "вести" и сбивать несколько целей одновременно на дальности до 150 км и высоте до 27 тысяч метров.
Израильские летчики также отработали тактику подавления и уклонения от системы в ходе симуляции атак против объектов, прикрытых С-300.
Греция приобрела С-300 у России и является единственным членом НАТО, на вооружении которого стоят такие системы.
Нетаниягу и Либерман предупредили, что при попытке использования С-300 против Израиля они будут уничтожены.
pedrobutylkovich 08 октября 2018 | 23:00
novirusich: Откуда у Греции современная модификация С-300? И чего они там отрабатывали со старой модификацией никого, кроме хомячья, не волнует... Так что еврейских летчиков ждёт сюрпрайззззз!
novirusich 08 октября 2018 | 23:17
pedrobutylkovich: Что ты говоришь, а есть новые модификации С-300?
Ну-ну, надейся и жди, у тебя все впереди.
Или сзади к тебе уже пристроились?
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У С-300 нет шансов против F-35
Даже без модификации Block 3F истребители уничтожат российские ЗРК
Размещение С-300 в Сирии скорее носит политический, чем военный оттенок. Зенитно-ракетные комплексы не ограничат возможности возможности истребительной авиации Израиля, так как F-35 пятого поколения легко справятся с ними. К таким выводам пришли авторы The Nationai Interest, проанализировав возможности самолета и ЗРК.
С-300 не готовили для противостояния стелсам, в вот в возможности "тридцать пятого" специально закладывали уничтожение российского комплекса. Уже другой вопрос, решатся ли израильтяне ударить по зенитным расчетам с командирами-россиянами. Но если обсуждать вопрос с сугубо военной точки зрения, F-35 – это другой уровень. Даже без обновленного "софта" Block 3F истребители пятого поколения окажутся намного эффективнее против С-300, чем те же F-16, против которых готовили ЗРК.
F-35, например, могут нанести удар крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, дальность которых порядка 370 км. Есть еще дальнобойные JASSM-ER, но они вряд ли понадобятся. Даже для пуска обычными истребителю будет необязательно заходить в зону действия С-300.
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oleg_andreevich 08 октября 2018 | 22:35
Оператор, который запустил ракету, сбившую Ил-20, в Сирии теперь национальный герой.
beregov_net 08 октября 2018 | 22:37
Бесплатная поставка оружия это уже традиция
tvitov66 08 октября 2018 | 22:46
beregov_net: Бесплатная поставка оружия всяким варварам из Хамас, Хезболлы и пр. террористам это уже добрая русская традиция
oneoretwo 08 октября 2018 | 22:42
...вот так пудрят головы быдлу - "бесплатно", мол, подарили...
...рабочие получали зарплату, предприятие платило налоги, комплектующие, добыча, транспорт и прочая, и прочая... - с бюджета подарили, то есть, с пенсов снова...
oneoretwo 08 октября 2018 | 23:07
oneoretwo: зы: ... и потом, дарят вообще-то свое собственное что-либо...
goshan31 08 октября 2018 | 22:43
А я знаю источник финансирования этой потехи...- российский анчоус!
gekorn 08 октября 2018 | 22:43
Подарок от российских пенсионеров, от всей души людоеду Асаду.
gregor 08 октября 2018 | 22:44
Сирии не пришлось платить России за поставки С-300
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А кто в России сомневался , что бесплатно ?
Мысль не рождается , что Асад будет платить за мясо российских солдатиков .
Россия поставляет это бесплатно , нарожают ещё .
vladimir1967 08 октября 2018 | 22:44
Мы заплатим за них новыми сбитыми илами, ту, су и сотнями убитых россиян.
ugiazov 08 октября 2018 | 22:45
То собачку девочке, то С-300 Асаду... Путин добрый.
salut__521 08 октября 2018 | 22:47
Ну обычно оккупанту и не плотют за размещение его вооружения на оккупируемых землях...
fresh_breeze 08 октября 2018 | 22:48
В Сирии находятся российские военные, или забыли? Из-за того, что авиация соседнего с Сирией государства повадилась залетать в чужое воздушное пространство, утратив всякий страх, недавно погибли пятнадцать российских военных. Поставка Сирии С-300 должна свести к минимуму риск повторения чего-то подобного.
То есть, заинтересованность в этом у России и Сирии обоюдная.
Но, понятное дело, тех, кто не сильно горевал из-за гибели российских военных, до глубины души тронуло то, что за переданные Сирии ЗРК Россия от неё не получит ни копейки.
eduard53 08 октября 2018 | 22:48
Америку открыли! Когда и какая международная б...ь любила кремль бесплатно,
тем паче - сама платила за такую любовь?
sklar39 08 октября 2018 | 22:52
Пенсионеры заплатят.
pedrobutylkovich 08 октября 2018 | 23:02
sklar39: А ты чего чужие деньги считаешь? Мама не учила, что это неприлично?
len56 08 октября 2018 | 23:17
pedrobutylkovich: дебильные тролли на ЭХЕ за малые деньги прикрывают чиновников из МО..которые пилят миллиарды...а для чего ещё нужна сирия???тролль-удавись от стыда!
sulla663 08 октября 2018 | 23:05
Сообразительные ребятки сейчас бы сбили еще пару-другую российских целей для поставки С-500-600-700. Или как это понимать вообще?
beobachter 08 октября 2018 | 23:08
Не всё так просто. Эти С-300- компенсация Сирии за то, что она взяла на своих вояк сбитый Ил-20. На самом деле управляли С-200, очевидно, российские офицеры...
eyjafjallajoekull 08 октября 2018 | 23:09
Через 20 лет, когда закончится нефть опять будут ездить к старику Асаду выклянчивать назад назад деньги, как это было в начале 90-х. А Асад, как это делал его папа' будет говорить: "Я же защищал вас от израильской военщины!".
petrovich_spb 08 октября 2018 | 23:12
Полагаю, те 23 млн россиян, что за чертой бедности, просто счастливы от такой новости.
gelont 08 октября 2018 | 23:26
Королевская щедрость . За наш счет . А попробуй вонючий штраф не оплати вовремя ...