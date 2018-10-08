Сирии не пришлось платить России за поставки С-300...

Три дивизиона, в каждом из которых по 8 пусковых установок, были переданы Дамаску бесплатно, сообщил источник ТАСС. О поставке Сирии С-300 в Минобороны России объявили после того, как сирийские военные из комплекса С-200 сбили российский военный самолет. Москва обвинила в этом Израиль.