Названо настоящее имя «Александра Петрова», которого Британия обвиняет в отравлении Скрипалей
Это Александр Мишкин, военный врач из ГРУ, утверждается в совместном расследовании издания Insider и британской группы Bellingcat. По сведениям журналистов, Мишкин участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы. Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому настоящее имя другого подозреваемого в причастности к инциденту в Солсбери – это Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России.
Комментарии19
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danko_bobka 08 октября 2018 | 22:39
uhovostro: а бабка данко1 веселкина. Это известно всему Миру!
danko_bobka 08 октября 2018 | 22:43
michael_c: верно.
tvitov66 08 октября 2018 | 22:39
michael_c: клятва гиппократа по нему плачет длинным 123 метровым солЦберецким шпилем
serge_moro 08 октября 2018 | 22:40
tvitov66: Ничего удивительного ,что Петров оказался Мишкиным в стране ,где президент оказался и вовсе не президентом,а вором, убийцей,подонком и предателем всего российского народа. Ничего удивительного ,что Петров оказался Мишкиным в стране ,где президент оказался и вовсе не президентом,а вором, убийцей,подонком и предателем всего российского народа.
danko_bobka 08 октября 2018 | 22:41
tvitov66: стреляйся. Цекокол.
andy66 08 октября 2018 | 22:56
Был такой советский фильм "Дни хирурга Мишкина"... Теперь можно снять сиквел "Дни отравителя Мишкина"...
mucha2018 08 октября 2018 | 22:33
Мишка,Мишка, где твоя сберкнижка?...
mayk18_10 08 октября 2018 | 22:40
mucha2018: Путин таки человек слова..
Обещал Зюзину 12 лет назад прислать доктора и зачистить все проблемы, и таки прислал , но не Зюзину а Скрипалям...
Правда проблемы не зачистил..
Видать доктор попался-не той системы
malanoff 08 октября 2018 | 22:34
Не хотелось бы терять Захарову. Главное , чтобы она Чепигу за яйца не трогала.
ser_gey_love_roff 08 октября 2018 | 22:53
malanoff: Судя по тому, как она ненавидит весь мир, никого она вообще за яйца не трогала.
mosser 08 октября 2018 | 22:58
ser_gey_love_roff: ржу не могу, класс
ser_gey_love_roff 08 октября 2018 | 22:38
Просто интересно, а врачи ГРУ дают клятву Гиппократа, если - да, то какая-то хрень получается.
tvitov66 08 октября 2018 | 22:41
ser_gey_love_roff: да у них и потравить-то толком не получается ... разве что кто сам из помойки достанет и на себя попрыскает
belamor 08 октября 2018 | 22:44
мишкин-менгеле
grishakras 08 октября 2018 | 22:53
Этот врач - клятву гиппократа - принимал? Или ему все похер? Такой и маму родную предаст.
mosser 08 октября 2018 | 22:54
Петров и Баширов может в кремль зайдете не надолго. Гыыыы
uhovostro 08 октября 2018 | 22:58
mosser: Ручку дверную в кабинете Пересидента потрогаете?..)
Валентина Саховская 08 октября 2018 | 23:03
Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался Мишкин наш
Не врачом, а сукою…»...
salut__521 08 октября 2018 | 23:03
Ничего удивительного. Путин достойный наследник 3-го рейха. Там у Гитлера такие же "врачи" в концлагерях трудились, опыты над детьми проводили...