Названо настоящее имя «Александра Петрова», которого Британия обвиняет в отравлении Скрипалей

Это Александр Мишкин, военный врач из ГРУ, утверждается в совместном расследовании издания Insider и британской группы Bellingcat. По сведениям журналистов, Мишкин участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы. Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому настоящее имя другого подозреваемого в причастности к инциденту в Солсбери – это Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России.